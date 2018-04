Asilo nido, aprono le iscrizioni online | Ecco come fare

Dal 12 aprile al 12 maggio 2018 sono aperte le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia e Servizi Integrativi Comunali per l’anno educativo 2018-2019.

Per i bambini nati nel mese di maggio 2018 la data di scadenza è prorogata al 1° giugno 2018

COME ISCRIVERSI

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata e inviata esclusivamente per via telematica, entro le ore 23:59 del giorno 12 maggio 2018, utilizzando l’applicativo presente nell’area Servizi on-line.

Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di iscrizione

Scaduto il termine di presentazione, l’applicazione non permetterà più l’invio della domanda

Solo per i bambini nati nel mese di Maggio 2018 le iscrizioni possono essere presentate entro le ore 23:59 del 1° giugno 2018 con le stesse modalità e vista l’impossibilità di disporre in tempo reale dell’isee aggiornata con la nuova nascita, la certificazione potrà essere presentata successivamente contattando i numeri sotto riportati



Anche per l’anno educativo 2018-2019 l’Amministrazione Comunale, in un’ottica di equità, gradualità e proporzionalità della contribuzione degli utenti al costo del servizio, applica tariffe personalizzate, modellate sulle singole situazioni

Il sistema tariffario è dunque calcolato in modo “individualizzato e proporzionale” all’ISEE 2018

Simulazione del calcolo della retta

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare i numeri telefonici

075 5773824

075 5773901

075 5773880

075 5773787

dal Lunedì al Venerdì dalle 10.30 alle ore 13.30

il Lunedì e il Mercoledì anche dalle ore 16.00 alle 17.00

Documentazione di cui è necessario essere in possesso al momento della compilazione della domanda d’iscrizione :

– Documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;

– Codice Fiscale del soggetto dichiarante;

– Numero della PARTITA IVA per i lavoratori autonomi;

– Dati relativi al lavoro (nome ditta, indirizzo, telefono; in caso di lavoratori a tempo determinato data di inizio e fine rapporto; in caso di disoccupazione data di iscrizione al C.P.I);

– Per chi desidera avvalersene attestazione ISEE 2018

– Per i cittadini non appartenenti alla comunità europea permesso di soggiorno della/del bambina/o

Intanto dopo l’apertura dallo scorso 24 marzo, si ripete l’esperienza di “Nidi aperti”, una iniziativa pensata per consentire alle famiglie di conoscere l’organizzazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia.

Come sono strutturati i nidi d’infanzia ed i servizi integrativi? Quali scelte pedagogiche guidano il lavoro delle educatrici? Quali servizi sono presenti in città e quali risposte danno alle famiglie relativamente alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro?

A queste ed altre domande si potrà avere una risposta visitando le strutture e lasciandosi accompagnare dalle educatrici attraverso una visita guidata, nei seguenti giorni

Nidi d’infanzia

sabato 21 aprile 2018 dalle 16.00 alle 19.00

Servizi integrativi

sabato 14 aprile 2018 dalle 16.00 alle 19.00

