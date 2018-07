Arrone, 23 telecamere per la sicurezza

Sono 23 le telecamere preventivate dal Comune per potenziare il sistema di videosorveglianza. Lo rende noto l’amministrazione che ha approvato il progetto così come stanno facendo anche numerosi altri Comuni sul territorio provinciale. Il piano di intervento prevede una spesa di 67mila euro a valere sui fondi ministeriali previsti e ricadenti all’interno del Patto per la sicurezza recentemente firmato dai Comuni ternani con la prefettura.

Il sistema di videosorveglianza controllerà gli accessi al centro storico, le principali, vie, le scuole, i bivi viari ritenuti maggiormente sensibili, le aree giochi e gli impianti sportivi, i parcheggi e le zone produttive. “Il progetto – afferma il sindaco, Loreto Fioretti – ha l’obiettivo di rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio comunale”.

