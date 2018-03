Arriva a Perugia “Lo Spettacolo del Cuore” | Prevenzione a 360° con il cardiochef Franco Ruggero

Va in scena per la prima volta in Umbria, a Perugia presso la sala dei congressi dell’ Hotel Giò, venerdì 6 Aprile, un evento pubblico che propone una nuova forma di medicina preventiva, privilegiando la semplicità nella divulgazione.

Lo Spettacolo del Cuore. E’ gratuito, senza scopo di lucro, consiste in un vero e proprio spettacolo teatrale multimediale diretto alla conoscenza del cuore a 360 gradi e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, sotto la direzione e la conduzione in prima linea del cardiologo e nutrizionista Dott. Davide Terranova, divulgatore scientifico, fondatore dell’Associazione regionale cardiologi ambulatoriali del Veneto, e con la partecipazione del cardiochef Franco Ruggero.

E’ un modo innovativo per parlare di medicina e rendere consapevoli tutti, dai più giovani ai meno giovani, sull’importanza di mantenere in buono stato il nostro cuore e come farlo concretamente. Verranno trattati argomenti non certo facili in modo comprensibile per tutti, senza annoiarsi.

Si entrerà nel mondo e nel meccanismo del cuore attraverso una carrellata di immagini, suoni ed effetti multimediali stupefacenti che portano a comprendere meccanismi complessi e a rendersi conto che lo stile di vita può influire positivamente o negativamente sul corretto funzionamento del nostro cuore.

Si alterneranno riferimenti storici con rappresentazioni teatrali, proiezioni su grande schermo di video animazioni in HD spettacolari sulla funzione del cuore, riferimenti a ciò che il cuore rappresenta nell’arte, nella musica e sul piano dei sentimenti.

All’iniziativa saranno coinvolti anche gli studenti di due scuole medie ( I.C. PERUGIA 15, sotto la direzione della Prof. Nadia Riccini, e l’I.C. PERUGIA 1, sotto la direzione della Prof. Roberta Bertellini ) circa 500 ragazzi accompagnati da docenti di scienza ed attività motoria, per stimolare la riflessione sul tema dell’educazione alla salute e al tempo stesso far conoscere ai ragazzi il valore dell’impegno nel volontariato.

Saranno spettatori dell’evento che si terrà la mattina del 6 Aprile alle ore 10, in occasione del quale sarà offerta loro anche una gustosa merenda, preparata dal cardiochef Ruggero nel rispetto dei canoni della prevenzione, un frutto e una bottiglia di acqua.

Questo per lanciare un messaggio preciso ai ragazzi di quanto sia importante ma soprattutto possibile nutrirsi bene senza assolutamente rinunciare al gusto. La sera dalle 20,45 i protagonisti saranno invece gli adulti, tutta quella fetta di popolazione disposta a far battere il cuore.

Lo spettacolo è stato promosso per l’Umbria dalla Dott.ssa Fortunata Frezza a cui ci si può rivolgere anche per prenotare la partecipazione gratuita allo spettacolo serale del 6 aprile.

Riferimenti per partecipare allo spettacolo:

D.ssa Fortunata Frezza, farmacista, consulente in nutraceutica applicata alla nutrizione, 075 694343

per ritirare i biglietti: Solgar Italia, sponsor dell’evento, 389 2910538

.

Stampa