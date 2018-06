Arriva da Bastia Umbra il nonno più social d’Italia: è nonno Faustino, star del web grazie al nipote Federico

Lanciare un messaggio ai giovani e tenere attivi i nonni (e la zia novanteseienne), anche grazie a un mix di dispetti, burberità e … parolacce. È con questi ingredienti che un trentunenne di Bastia Umbra spopola sul web, tanto da essere finito persino su Radio Deejay, che ha chiesto a nonno Faustino (un “burbero” 89enne che non le manda a dire a nessuno) un saluto speciale.

Lui, il giovane che ha portato loro ad essere consapevoli star del web, si chiama Federico Carli, mentre loro, oltre a Faustino, sono nonna Maria, 78 anni, e la zia Gianna (96 anni, compiuti da poco e festeggiati con un video a metà tra la balera e lo psichedelico in cui nonno Faustino suona… l’aspirapolvere e Federico mette la tenerissima didascalia “Quando sto con lei, mi sento un supereroe”).

Tutti e quattro – tre pensionati che la famiglia accudisce a turno permettendo loro di vivere vicino casa e di essere tutto sommato indipendenti, e un dipendente dell’azienda di Brunello Cucinelli – sono le star del seguitissimo account Instagram @CarlettoLife, che oggi vanta oltre ventimila followers un migliaio di “cuoricini” per ogni foto o video postato.

A spiegare il perché del successo è Federico: “Il nonno mi ha cresciuto, come tutti i figli di famiglie che lavorano è stato lui che mi ha portato alle partite di calcio e giocava con me. Con lui ho sempre avuto questo tipo di rapporto giocoso e da un paio d’anni ho deciso di documentarlo su Instagram: inizialmente erano video per pochi amici e parenti, poi ho imparato a padroneggiare il linguaggio dei social e i miei contenuti sono diventati virali”.

Se dunque alla nonna e alla zia Federico riserva parole di miele (“le mie donnine speciali, le mie principesse”), e con loro si scatta selfie di fronte a Padre Pio o vicino alla Basilica di Francesco ad Assisi (ma non mancano incursioni in cui Federico traveste Gianna e Maria per far imitare loro la Ferragni), è il nonno la star assoluta dei video, con i suoi modi burberi, l’accento bastiolo/umbro e la sua voglia di mettersi in gioco… e una sana dose di parolacce.

La complicità tra nonno e nipote è evidente, sia nello scherzo – Federico gli versa l’acqua nel bicchiere fino all’orlo, gli strappa il giornale dalle mani mentre legge, oppure lo prende in giro perché ignora la dieta e mangia fino a scoppiare – sia quando i due ballano e cantano sulle note di canzoni famose.

L’obiettivo dei video è di far ridere, ma anche riflettere: “Penso sia importante che i giovani d’oggi imparino a trascorrere del tempo con i loro parenti più anziani, io sono stato cresciuto dal nonno e oggi farlo divertire e farlo stare attivo è un modo di ripagarlo”.

Attivo sì, ma con degli scherzi, come quello dei finti operatori Enel: uno degli ultimi video vede Federico e il nonno inveire contro le chiamate moleste: “Mi chiamano spesso per dirmi che pago troppo – dice nonno Faustino in un video di qualche giorno – ma loro che ca…volo ne sanno? E poi io voglio pagare un bel po’, c’ho i soldi! La corrente più la paghi e più è bona. Una volta quello, una volta l’altro, alla fine gli ho detto di andare a fanc… mica si fa male”. Ma anche questa, ovviamente, era una burla di Federico: e quando il nonno lo scopre, non manca un bonario (ma non troppo) scappellotto.

