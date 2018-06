Area di crisi complessa, incontro su fase operativa a Narni

E’ in programma venerdì alle 11 alla sala del Camino di Palazzo Eroli un incontro per la fase operativa delle procedure riguardanti gli strumenti agevolati per l’Area di crisi complessa Terni-Narni. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale che ospita l’iniziativa cui parteciperanno diverse autorità istituzionali. I saluti saranno formulati dal sindaco, Francesco De Rebotti, e dall’assessore allo sviluppo, Lorenzo Lucarelli.

L’introduzione e il coordinamento dei lavori sarà curato dal vice presidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, mentre i relatori che illustreranno gli aspetti tecnici ed operativi saranno Luigi Rossetti, dirigente della Regione che parlerà degli strumenti disponibili a livello regionale e nazionale, Simone Peruzzi, di Sviluppumbria, che spiegherà gli aspetti dell’avviso pubblico, e Marco Tili di Gepafin che si concentrerà infine sugli strumenti di ingegneria finanziaria.

