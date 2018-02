Arcieri Città di Terni campioni d’Italia a Rimini

Gli Arcieri Città di Terni sono Campioni d’Italia. La squadra dell’olimpico juniores maschile composta da Matteo Santi, Simone Angeli e Francesco Sparnaccini ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati Italiani di Rimini che si sono svolti in questo fine settimana.

“Un risultato storico per la nostra società – afferma Stefano Tombesi consigliere federale presente nella due giorni di Rimini – che ripaga degli sforzi del presidente Mauro Sbaraglia, del direttivo, dei ragazzi e dei tecnici Ilario Di Buò e Francesco Sbaraglia”.

A Rimini gli Arcieri Città di Terni si sono presentati con quattro atleti che hanno catturato l’attenzione generale.

La squadra juniores dell’olimpico questa mattina ha gareggiato per gli Assoluti con atleti di livello olimpionico. Contro i più forti del panorama nazionale i ragazzi ternani non hanno sfigurato chiudendo in quarta posizione rientrando così tra le migliori 10 squadre d’Italia. C’è poi un particolare da sottolineare: quella degli Arcieri Città di Terni è stata l’unica squadra composta interamente da atleti della stessa città ma soprattutto della stessa società di appartenenza. Infatti le altre squadre spesso attingono ad atleti di altre società e città, prestati per l’occasione.

Ma la spedizione riminese degli Arcieri Città di Terni ha conquistato anche un’altra medaglia: l’argento nell’individuale olimpico juniores con Matteo Santi. Lo stesso questa mattina nella gara Assoluta ha chiuso in una incoraggiante ottava posizione.

Buono anche il quarto posto conquistato da Edoardo Scaramuzza nel compound juniores. L’arciere ternano è stato particolarmente sfortunato avendo mancato il podio per un solo punto.

“Siamo molto soddisfatti di come sono andati questi Campionati Italiani per noi – conferma Stefano Tombesi – ho ricevuto molti complimenti dai colleghi del consiglio federale per i risultati che la squadra ha ottenuto, segno della bontà del lavoro che gli Arcieri Città di Terni sta portando avanti. Inoltre abbiamo avuto conferma che i nostri atleti sono osservati con grande interesse dai tecnici della Nazionale”.

Con gli Assoluti di Rimini si chiude la stagione indoor. Da domani si apre quella all’aperto con gli Arcieri Città di Terni già sugli scudi.

