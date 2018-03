Approvato bilancio di previsione, ecco come verranno spesi i soldi nei prossimi 3 anni

Con i 15 voti favorevoli della maggioranza (Pd, Psi, La Sinistra) e i 7 voti contrari della minoranza (Lega, M5S, FI, Fd’I, Tiferno Insieme e Castello Cambia), il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziaria 2018-2020.

Il vicesindaco con delega in materia Michele Bettarelli ha parlato di un “bilancio in sicurezza“, nonostante i tagli ai trasferimenti statali ammontino a quasi 8 milioni negli ultimi 7 anni. “Conserviamo una capacità di spesa notevole sui 37 milioni che compongono la manovra economica del 2018”, ha chiarito l’assessore, che ha richiamato l’attenzione sul dato dell’invarianza tributaria, con l’unico ritocco riguardante il taglio del 5% della Tari, calata negli ultimi tre anni del 16%, e un Irpef con fasce progressive tra le più favorevoli nella regione.

Oggi a Città di Castello la Tari è tra le più basse in Umbria, considerando che, su un’utenza domestica media con un’abitazione di 100 mq, nel 2018 a Perugia si paga il 44% in più e a Umbertide il 27% in più

Bettarelli ha chiarito che la scelta politica alla base del bilancio di previsione sia stata anche quella di mantenere servizi e agevolazioni per famiglie e fasce deboli, destinando all’intervento sulle politiche sociali 6 milioni 280 mila euro e confermando l’impegno finanziario del Comune per continuare ad assicurare la presenza sul territorio di presidi come la caserma dei carabinieri a Trestina, giudice di pace e Agenzia Entrate.

“Continuiamo a sostenere i costi a supporto dello sport – ha aggiunto – dove abbiamo 14 mila tesserati in 40 diverse discipline e 60 impianti di cui due terzi di proprietà pubblica, della cultura e del turismo, con la conferma di una serie di manifestazioni come Festival delle Nazioni, Mostra del Fumetto, Cdcinema, Mostra del Tartufo, Only Wine, Mostra dei Presepi, Premio Letterario Città di Castello, Mostra del Libro Antico, Ca-libro, stagione di prosa e stagione teatrale per i ragazzi”.

Bettarelli si è anche soffermato sull’impulso al piano delle assunzioni, con l’avviso per il comandante della Polizia Municipale, la previsione di tre assunzioni per vigili urbani e altre professionalità, tra cui il geologo e l’ingegnere impiantista. Sul Piano dei lavori pubblici, accanto a piazza dell’Archeologia, alle mura urbiche, piazzale Ferri, palazzo Vitelli a Sant’Egidio, l’adeguamento normativo delle scuole, sono stati segnalati, tra gli altri, gli interventi sull’illuminazione e l’arredo della nuova biblioteca comunale, “con la previsione a bilancio di somme per il 2018 a copertura dei costi di gestione di questo servizio – ha detto l’assessore – a testimonianza dell’esistenza delle condizioni per un’apertura entro l’anno”.

Ultimo accenno è stato fatto al rinnovo del protocollo d’intesa con le attività del centro storico, che concede sgravi del 50% sul Cosap per l’utilizzo pubblico dei bagni, la distribuzione di materiale promozionale e la garanzia dell’apertura in determinate giornate dell’anno.

“I bilanci non sono più libri dei sogni, lo impongono le leggi i tempi che viviamo e le scadenze”, ha affermato il sindaco Luciano Bacchetta, il quale ha ricordato la destinazione nel passato mandato amministrativo di quasi 2 milioni di euro per le strade comunali. “Abbiamo un territorio molto vasto e migliaia di chilometri di strade – ha puntualizzato – quindi sappiamo che investimenti anche consistenti non saranno sufficienti, anche se faremo tutto il possibile, sapendo che il bilancio va tenuto in sicurezza”.

Nel chiarire che sia già previsto nel 2018 un nuovo investimento sulla videosorveglianza, Bacchetta ha ricondotto a una maggiore complessità il tema della sicurezza, pur evidenziando il contributo che potrà venire dal nuovo comandante della Polizia Municipale e dal reclutamento di altri vigili urbani. Quanto alla ricaduta dei positivi dati finanziari di Sogepu, il sindaco ha preannunciato che in sede di approvazione del bilancio consuntivo dell’azienda ci sarà un dividendo per il Comune che sarà reinvestito quasi esclusivamente sul sociale.

L’assessore Bettarelli si è soffermato sugli investimenti per la manutenzione delle strade, cui il Comune ha destinato 300 mila euro nel 2017 e 200 mila nel 2018, con oltre 50 mila euro per interventi di somma urgenza per le buche.

