Anziano scompare nel pomeriggio, ritrovato dopo ore in un dirupo

Dopo ore di ricerche l’anziano ormai morto ritrovato nella zona di Civitella del Lago in fondo ad un canalone

Era scomparso dal pomeriggio di domenica e subito si era in moto la macchina delle ricerche per rintracciare l’uomo, un 83enne. Dopo ore che il territorio intorno a Baschi veniva setacciato palmo a palmo da vigili del fuoco di Orvieto e dai carabinieri della locale stazione, il corpo dell’anziano è stato trovato senza vita in un canalone profondo oltre 10 metri. Sul posto sono intervenuti anche Sasu e 118. La salma dell’anziano, rinvenuta nella zona di Civitella del Lago, è stata recuperata intorno a mezzanotte.

(foto di repertorio)

