Anas, lavori ripristino piano viabile sulla E45 a San Gemini

Anas comunica che da lunedì 19 marzo saranno eseguiti lavori di ripristino del piano viabile sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) a San Gemini, in provincia di Terni. Per consentire gli interventi sarà temporaneamente chiuso lo svincolo di San Gemini Nord in ingresso e in uscita per i veicoli in direzione Perugia/Cesena. Il transito in corrispondenza del cantiere sarà consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta.

L’intervento rientra nei lavori in corso per il ripristino del piano viabile danneggiato dal maltempo dei giorni scorsi, per un investimento complessivo di 900mila euro sul tratto umbro della E45. La successione di precipitazioni nevose, crollo termico ampiamente sotto lo zero e piogge prolungate, ha infatti creato su tutta la rete stradale le condizioni per la formazione di buche sull’asfalto di diversa entità che si aggravano in modo repentino al passaggio dei veicoli.

Da aprile saranno inoltre avviati i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sull’itinerario E45 per un investimento complessivo di oltre 65 milioni di euro per il tratto umbro da Orte a San Giustino, nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas nel 2016, che prevede un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro.

Anas ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

