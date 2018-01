Amelia, 81enne trovato morto in casa

Un uomo di 81 anni è stato rinvenuto privo di vita all’interno della sua abitazione, ad Amelia. A fare la triste scoperta sono stati i vigili del fuoco del locale distaccamento, intervenuti intorno alle 16 in Strada Ortana. Chiamati per l’apertura dell’appartamento in cui l’anziano viveva, una volta entrati hanno trovato l’81enne ormai deceduto, probabilmente per cause naturali.

Stampa