Alunni sospesi da scuola “scontano” provvedimento con volontariato a favore degli anziani

Quando anche la sospensione da scuola diventa un’opportunità. Da qualche mese, infatti, grazie ad una convenzione fra la società cooperativa “La Rondine”, l’Istituto scolastico “Patrizi-Baldelli-Cavallotti” e l’assessorato alle Politiche Sociali, a Città di Castello è possibile “scontare” la relativa sanzione disciplinare (di ore o giorni) attraverso un inedito percorso di reinserimento, svolgendo attività di volontariato accanto agli anziani di una casa di riposo.

Si tratta del primo esempio di questo genere in Umbria, forse unico anche a livello nazionale, con queste specifiche finalità di servizio alla persona. Invece che starsene a casa ed attendere il termine del periodo di allontanamento della scuola, gli studenti potranno così trasformare questo periodo di assenza dalle aule in una vera e propria risorsa per la comunità.

Gli alunni saranno impiegati in attività in favore di anziani e disabili, quali mera compagnia, interlocuzione, ascolto delle necessità ed attività ricreative e ludiche. Tali attività si svolgeranno con cadenza settimanale, per un periodo variabile in base alla sanzione comminata dal consiglio di classe dell’Istituto al singolo studente. Saranno previsti tutor sia da parte della scuola che della cooperativa “La Rondine”.

“Con la stipula di tale convenzione – dichiara la dirigente scolastica dell’istituto superiore Marta Boriosi, affiancata dal coordinatore del progetto Giovanni Granci – si propongono di promuovere tra gli studenti i valori del dono, della gratuità e della condivisione, dell’impegno civile verso la comunità, del rispetto degli altri e dei diversi, il senso di solidarietà costituzionale e di uguaglianza, della educazione e ri-educazione, della sanzione individuale come strumento di promozione e miglioramento della persona, nonché promuovere la partecipazione dei ragazzi alla comunità locale in cui si muovono, attraverso la conoscenza delle associazioni di volontariato del territorio e l’impegno personale”.

“Ad oggi sono stati 3 gli studenti inseriti nel progetto – dichiara Luciano Veschi, presidente della Coop. “La Rondine” – che in periodi diversi hanno vissuto la loro esperienza all’interno della comunità alloggio ‘Mai Soli’, alla residenza protetta Muzi Betti. Tutti i ragazzi sono entrati in contatto con un mondo a loro sconosciuto che gli ha permesso di comprendere come vi sia una realtà diversa dalla loro. Affiancati dal tutor Marco Romanelli e da un tutor della scuola, con il coinvolgimento dei genitori, hanno tutti effettuato un bel percorso che speriamo possa essere utile non solo a livello scolastico ma soprattutto nella vita”.

Importante sottolineare come il ragazzo, che a scuola talvolta può apparire presuntuoso e arrogante, inserito in un diverso contesto riesce ad esprimersi in modo migliore. Siamo chiaramente pronti ad accogliere ancora ragazzi e continuare la collaborazione con altre scuole

“Un progetto innovativo – ha aggiunto l’assessore Luciana Bassini – che mette insieme il mondo della scuola, la Cooperativa La Rondine e il volontariato: un progetto di grande impatto sociale che rappresenta una buona pratica volta non solo ai giovani ma anche un sostegno alle famiglie che possono contare sulle istituzioni. Una risposta diversa, innovativa con risvolti concreti, alla sospensione scolastica”.

