Allerta meteo, per ora le scuole di Spoleto rimangono aperte

Rimangono aperte per ora le scuole di Spoleto nella giornata di lunedì 26 febbraio, dopo l’allerta meteo che prevede l’arrivo di nevicate intense a bassa quota a partire da domenica pomeriggio in Umbria. Il Comune di Spoleto fa sapere che al momento non è stata emessa alcuna ordinanza a riguardo.

Se le condizioni meteo dovessero rendere necessario il provvedimento di chiusura, l’eventuale ordinanza a firma del vicesindaco Maria Elena Bececco sarà comunicata direttamente a tutte le scuole di ogni ordine e grado e pubblicata nella homepage del sito istituzionale dell’Ente (www.comunespoleto.gov.it).

Diversa invece la decisione dei comuni del comprensorio: Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno, Trevi e Montefalco hanno infatti deciso la chiusura – attraverso un’ordinanza comunale – delle scuole di ogni ordine e grado per lunedì.

