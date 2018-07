Alla Sala Pegasus un omaggio al maestro del cinema d’animazione giapponese Takahata

L’associazione Teude in collaborazione con Luca Raffaelli e il Cinema Sala Pegasus con la partecipazione di Giorgio Amitrano, orientalista e scrittore, Alessandro Bencivenni, sceneggiatore, e Gualtiero Cannarsi, dialoghista e direttore del doppiaggio italiano dei film in rassegna presentano a Spoleto un omaggio ad Isao Takahata, che vedrà quale momento centrale, sabato 8 luglio alle ore 11.00, la presentazione del saggio “Iroiro”, di Giorgio Amitrano.

In occasione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, l’Associazione Teude insieme a Luca Raffaelli, esperto di cinema d’animazione e firma de La Repubblica, e al Cinema Sala Pegasus, presenta due giornate dedicate al maestro Isao Takahata. Con la partecipazione di Giorgio Amitrano, orientalista e scrittore, Alessandro Bencivenni, sceneggiatore, e Gualtiero Cannarsi, dialoghista e direttore del doppiaggio italiano dei film dello Studio Ghibli.

Takahata, scomparso a 82 anni lo scorso aprile, è stato uno dei maestri del cinema d’animazione giapponese. La sua vita artistica è profondamente intrecciata a quella di Hayao Miyazaki, con il quale ha contribuito a creare lo Studio Ghibli nel 1984. Nel corso della sua vita Takahata ha realizzato serie tv come Heidi e Anna dai capelli rossi, special televisivi (Panda! Go Panda!), un documentario e 7 lungometraggi, sei dei quali vengono presentati in questa rassegna. Ultimo tra questi La storia della Principessa Splendente, nomination all’Oscar nel 2013.

La rassegna inizia giovedì 5 luglio con la proiezione dei film: La grande avventura del piccolo principe Valiant (1968), La tomba delle lucciole (1988), Pioggia di ricordi (1991), anticipati ciascuno da una breve introduzione . Venerdì 6 luglio alle 12.00 Tavola Rotonda: il mondo e la filosofia del cinema di Isao Takahata, alla presenza di Giorgio Amitrano, Alessandro Bencivenni, Gualtiero Cannarsi e Luca Raffaelli. Nel pomeriggio di venerdì i film vengono presentati: Pom Poko (1994), I miei vicini Yamada (1999), La storia della Principessa Splendente(2013).

Sabato 7 luglio alle ore 11.00, al Coworking, sito in via del Mercato 2, Giorgio Amitrano presenta il suo saggio “Iroiro, il Giappone tra pop e sublime”, conversando insieme a Luca Raffaelli.

