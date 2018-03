Alla “Fiera del verde” i laboratori di giardinaggio di “Foligno in fiore”

Nell’ambito della mostra mercato “Fiera del verde”, in programma a Foligno dal 31 marzo al 2 aprile, tra largo Carducci e Piazza della Repubblica, si svolgeranno il 2 aprile i laboratori di giardinaggio nel quadro delle iniziative del quarto concorso “Foligno in fiore” promosso dal Comune di Foligno, assessorato allo sviluppo Economico, con la collaborazione di Pro Foligno, Fondazione Barbanera 1762 e Associazione Vivere il Centro Storico.

I due laboratori – uno per bambini, l’altro per grandi – sono dedicati a fiori e alle erbe animando il pomeriggio di Pasquetta. Dalle 16 alle 16,45, quando sarà Marta Giampiccolo, direttamente dalla Valnerina – fattoria didattica “Zafferano e dintorni” – la protagonista di un incontro ludico didattico sul tema “Tra erbe e fiori. Le magie del bosco in piazza” con i bambini. Per gli adulti l’appuntamento è alle 17 con il laboratorio “Rispetta gli alberi” tenuto da Andrea Stoppaccioli di “Immerso nel Verde”. La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita.

“La “Fiera del verde”, alla seconda edizione, “ospita una panoramica nazionale del settore floro-vivaistico, delle terrecotte e dei vasai con esposizioni di mobili e complementi d’arredo da giardino, attrezzature e macchinari per la corrette cura del verde, sottolineano gli organizzatori. La mostra mercato propone e sollecita la diffusione di una cultura della tutela ambientale, della cura del verde e dell’ecosostenibilità”.

