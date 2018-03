Alla Cantina Barbanera arriva il Known Physics Acoustic Duo poi Karaoke e Jam Session

Si riparte per il mondo della musica, del buon cibo e del divertimento grazie al locale spoletino che sa coniugare tutto questo al suo interno e per ben tre volte a settimana grazie agli eventi programmati dal direttore artistico Enrico Brazzini.

Questa settimana, come sempre, il mercoledi è all’insegna del Karaoke con Schiky per dare libero sfogo mentre venerdi la serata a sorpresa che in questo caso porterà alla Cantina il Known Physics Acoustic Duo che delizierà i presenti con i migliori brani della storia del rock inglese dagli anni 70 agli anni 2000 ed i brani della band arrangiati in chiave acustica dal duo.

Sabato tornerà invece la “Jam Session dell’Amore”, per una cena spettacolo curata dai resident musicians

Roberto Carlini e Gianluca De Maria.

La cucina sarà sempre aperta con menu alla carta e la apprezzatissima pizza del Ganzo che può essere gustata presso il locale oppure a casa grazie al servizio d’asporto e da poco anche a quello a domicilio.

Per info e prenotazioni sala o pizza contattare il numero 348.3245079. Per rimanere sempre aggiornati sugli eventi della Cantina, pagina Facebook Cantina Barbanera

Informazione pubblicitaria a cura di Syn-media

