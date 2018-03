Alice a Spoleto, apre un nuovo centro estetico alle porte della città

Cinzia, Eleonora, Martina e Monica… perché Alice? Tutti conoscono la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie, ricco di follia, fantasia, vere amicizie e allora quale nome più giusto di questo!

Le quattro ragazze, esperte del settore estetico, non si accontentano e infatti, oltre ad offrire i servizi di estetica base, dopo aver frequentato i migliori corsi, si sono specializzate nelle tecniche più all’avanguardia, come per esempio quelle che servono a migliorare lo sguardo: laminazione ciglia, applicazione one to one, Russian Volume 2 D e 9 D.

Nulla sarà lasciato al caso e infatti, visto che l’Umbria è priva del mare, la linea cosmetica che adotterà Alice sarà ricca dei suoi principi e, per rafforzarne l’efficacia, il centro si è dotato delle migliori tecnologie: radiofrequenza, presso terapia, vaquum e laser al diodo così come delle più innovative tecniche di massaggio tra cui il cupping massage.

L’inaugurazione, fissata per sabato 10 Marzo alle ore 17 in Via Piero Conti, 13, è aperta al pubblico; una grande festa e fantastiche sorprese attendono amici, clienti e curiosi.

Stampa