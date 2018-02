Alessandro Diamanti si presenta “Sempre avuto simpatia per il Perugia” | Avrà la 21

Dopo la vittoria in extremis contro il Palermo e in vista della difficile trasferta di Frosinone, il Perugia si coccola il suo prestigioso nuovo acquisto Alessandro Diamanti.

Il fantasista toscano è stato presentato ieri (lunedì 19 febbraio) in conferenza stampa e ha esordito manifestando una “grande simpatia, fin dai tempi di Gaucci, per l’ambiente. Una piazza dove poter far calcio, importante anche per la passione dei propri tifosi”. Non a caso “Alino” ha anche dichiarato di averci messo “solo tre minuti per firmare il contratto“.

Tutti questi mesi ai box (non gioca una partita ufficiale dal maggio scorso) sono stati una mia scelta. Ho avuto tante richieste finita la stagione a Palermo, dopo la quale, però, avevo bisogno di restare a casa. E’ stato un periodo difficile più a livello umano che calcistico. Molte sono state le offerte dall’estero ma volevo rimanere in Italia e ho aspettato il momento giusto e la squadra giusta

“Sono umile, parlo poco ma lavoro – ha aggiunto Diamanti – L’unico obiettivo che posso garantire è che quando indosserò questa maglia darò tutto. Il lavoro e il sacrificio non mi spaventano, anzi non vedo l’ora“.

Il fantasista di Prato indosserà la maglia numero 21, una sorta di omaggio all’amico Andrea Pirlo, a cui, rivela, “ho chiesto pure il permesso”.

