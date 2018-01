Albo Odontoiatri Perugia, Antonio Montanari è il nuovo presidente

Prima riunione per la Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine MCeO della provincia di Perugia per il triennio 2018-2020

A presiederla è stato il nuovo Presidente, Antonio Montanari, che succede ad Andrea Donati, nuovo Tesoriere dell’Ordine. Gli altri componenti CAO sono Leonardo Cancelloni, Andrea Donati, Lorenzo Olivieri ed Ezio Politi, mentre Claudia Giannoni e Giovanni B. Genovesi sono nel Collegio Revisori.

Questo è stato difatti il responso delle recenti elezioni, che hanno visto confermato Graziano Conti, ancora una volta primo degli eletti, alla guida dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia.

In precedenza Montanari aveva ricoperto per nove anni la carica di Tesoriere dell’Ordine provinciale, periodo durante il quale, grazie al lavoro di Presidente Esecutivo e Consiglio, i bilanci dello stesso sono risultati tra i migliori d’Italia, con la quota annuale abbassata di olte il 20% e con un avanzo di amministrazione quasi triplicato, così da consentire un notevole incremento dei servizi per gli iscritti, primi fra tutti Convegni e Corsi di aggiornamento ECM gratuiti, tutti con relatori di livello nazionale ed internazionale.

