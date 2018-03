Albero crolla a ridosso di una scuola, nessun danno

Un grande albero si è schiantato a terra lunga la via principale del paese, a ridosso dell’edificio scolastico, come si dice in questi casi ‘poteva essere una strage’ ma questa volta, per fortuna, non è successo nulla.

L’episodio si è verificato questa mattina nella frazione di Belfiore, dove intorno a mezzogiorno un grosso pino è letteralmente crollato lungo la strada che conduce al paese andando a bloccare l’intera carreggiata e causando notevoli problemi alla circolazione veicolare.

Per procedere alle operazioni di rimozione della pianta è stato necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Foligno, che hanno provveduto al ripristino della regolare viabilità.

Se il fatto fosse accaduto in concomitanza con l’uscita degli studenti dalla scuola, le conseguenze sarebbero state potenzialmente inammaginabili ma il caso ha voluto che non si siano registrati ne cose ne tantomeno a persone.

