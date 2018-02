Alberghiero Spoleto, arriva un nuovo Laboratorio di cucina all’avanguardia

L’Istituto Alberghiero “G. de Carolis” si è arricchito di un nuovo Laboratorio di Cucina che è subito entrato in funzione ospitando i corsi di Cake design e pasticceria rivolti agli studenti meritevoli.

Inaugurato mercoledì 14 febbraio, dal DS Fiorella Sagrestani e dal DSGA Maria Margherita Lezi, alla presenza del Consigliere provinciale Federico Masciolini, dei geometri Pelucca e Bartolini dell’Area edilizia scolastica della Provincia e della Dirigente del Comune di Spoleto Dina Bugiantelli, il laboratorio si va ad aggiungere ai quattro di cucina esistenti, ai tre di sala- bar, ai due di accoglienza turistica, all’aula agenzia, all’aula informatica.

La nuova cucina al piano terra, ben attrezzata, è dotata di un forno Naboo, un dispositivo di cottura tecnologizzato che consentirà di poter effettuare laboratori per l’ ampliamento dell’offerta formativa per gli studenti ma anche corsi per gli esterni.

Grazie ai lavori della Provincia, l’Istituto Alberghiero di Spoleto potenzia il numero dei laboratori necessari per acquisire competenze professionali, confermandosi sempre di più come un polo di riferimento per il territorio e, allo stesso tempo, in grado di attrarre molti studenti da fuori Regione, una scuola capace di “sfornare” professionisti pronti per affrontare le nuove sfide che investono anche il campo dell’enogastronomia.

Stampa