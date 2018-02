Al via lavori per 150mila euro sulla strada di Coldipozzo

Aprirà domani, lunedì 19 febbraio, il cantiere per l’esecuzione dei lavori di sistemazione definitiva della strada comunale di Coldipozzo, che permetteranno di risolvere la situazione creata dal vasto movimento franoso lungo il percorso di collegamento con Promano.

Ad annunciarlo è l’assessorato comunale ai Lavori Pubblici che sottolinea come, “grazie al contributo di 150mila euro inserito dalla Regione Umbria nel terzo piano di intervento per frane e dissesti causati dagli eventi meteorologici avversi del novembre 2005, saranno superate le problematiche dovute allo scivolamento a valle della collina soprastante la carreggiata, che ha causato il rialzamento della sede stradale e alcune lesioni della superficie asfaltata in un tratto di circa 200 metri”.

La percorribilità della strada, finora comunque salvaguardata negli anni con alcuni interventi eseguiti dal Comune per la messa in sicurezza delle porzioni di carreggiata dissestate, sarà completamente ripristinata con la realizzazione anche delle opere di sostegno del fronte collinare interessato dal movimento franoso e di regimazione delle acque meteoriche.

Per consentire l’apertura del cantiere e l’effettuazione dei lavori, il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza con cui dalle ore 8 di lunedì 19 febbraio, fino alla conclusione dell’intervento, saranno vietati il transito e la sosta veicolari lungo la strada di Coldipozzo, all’altezza di vocabolo Gucci.

