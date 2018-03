Al Museo Archeologico di Spoleto, conferenza sugli scavi del Teatro Nuovo

Per il ciclo di conferenze “Raccontare la storia”, venerdì 9 marzo, alle ore 17, al Museo archeologico nazionale di Spoleto e Teatro romano, l’archeologo Matelda Albanesi e l’architetto Moreno Orazi parleranno sugli scavi nel Teatro Nuovo spoletino soffermandosi sull’edificio tardo-antico nel contesto urbano.

Gli interventi effettuati tra il 2013 e il 2015 per la realizzazione dell’uscita del percorso meccanizzato all’interno del Teatro Nuovo, nell’ambito del Progetto di mobilità alternativa, hanno aggiunto nuovi elementi di conoscenza sulle fasi di edificazione di questa parte del centro romano ed in particolare sull’edificio tardo-antico riscoperto durante la costruzione del teatro dell’Aleandri (1864) e menzionato per la prima volta dal Sansi.

Nel corso della trattazione saranno messi insieme e confrontati i dati forniti dai recenti rinvenimenti emersi nel corso degli scavi e dei lavori di completamento del restauro del teatro, quelli derivati dallo studio storico-critico condotto sui disegni originali del progetto dell’Aleandri insieme a riscontri metrici e topografici che aprono un’interessante prospettiva sull’utilizzazione del sito in età imperiale.

