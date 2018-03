Agricoltura, Gallinella parla a Todi del suo futuro impegno parlamentare

Il deputato M5s sarà presente al convegno di domani su “Filiere agroalimentari e agricoltura di precisione”

Il deputato del Movimento 5 Stelle Filippo Gallinella, fresco di seconda nomina in Parlamento, domani sarà presente a Todi al convegno “Filiere agroalimentari e agricoltura di precisione”, come primo impegno agricolo della nuova legislatura.

“La politica agricola deve avere una visione nazionale – spiega Gallinella – perché oggi, in Italia, non è così. E’ necessario trovare un equilibrio per il rispetto dell’ambiente e il reddito degli agricoltori. Per questo è necessario che la politica, quella con la ‘p’ maiuscola, favorisca l’aggregazione e l’uso delle nuove tecnologie proposte dall’agricoltura di precisione.

Ma questo non basta – continua il parlamentare – e occorre anche promuovere contratti di filiera seri, magari firmati sotto l’occhio attento del Mipaaf. Inoltre, è necessario osservare e indirizzare certe pratiche della Gdo, in modo da distribuire in maniera equa il valore lungo tutta la catena. Tutto ciò deve essere accompagnato da un’educazione dei consumatori, che miri ad acquisti ragionati e, in questo senso, l’etichettatura chiara e trasparente è parte integrante del percorso; solo in questo modo potremmo avere una certa tracciabilità. Come parlamentare in commissione Agricoltura – conclude Gallinella – porterò avanti molte di quelle proposte che, da opposizione, non siamo riusciti a chiudere, come una seria legge per lo stop al consumo di suolo, un’etichettatura sull’origine e una tutela del made in”.

