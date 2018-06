Affitti a Perugia, dove conviene

A differenza di quando sta avvenendo nella maggior parte delle città italiane, dove i prezzi del mattone sono mediamente in ripresa, alla fine dell’ultimo anno a Perugia le quotazioni medie hanno fatto registrare una flessione del 3,3%.

E’ quanto segnale il Centro studi Tecnocasa, che stila anche il prezzario medio a seconda delle zone e della qualità dell’edificio. A Elce, zona universitaria, per acquistare un immobile si spende dai 700 euro al mq di una casa economica usata ai mille euro richiesti per un appartamento usato in un palazzo signorile. Prezzi che per gli edifici nuovi salgono dai 1.100 euro al mq sino ai 1.650 al mq di un edificio signorile. Con il prezzo medio del nuovo che si aggira sui 1.400 euro al mq.

In via dei Filosofi, dove sono disponibili solo edifici usati, i prezzi variano da 500 a 1.100 euro al mq. Nella zona residenziale di Madonna Alta le quotazioni salgono: 1.300 euro al mq per un edificio usato signorile, che nuovo costa 1.600 euro al mq. Gli edifici economici vengono offerti a 800 euro al mq se usati, 1.000 al mq se nuovi. La quotazione media in quella zona è comunque di 1.000 euro al mq per l’usato e 1.500 euro per il nuovo.

A Montevile si hanno le quotazioni più alte delle zone residenziali periferiche. Qui per un usato signorile si spendono in media 1.600 euro al mq. E comunque non si trovano appartamenti a meno di 1.000 euro al mq.

A Ponte Felcino, una delle frazioni andate incontro al degrado negli ultimi anni, le quotazioni restano basse: un appartamento economico usato si trova anche a 400 euro al mq e comunque nn si spendono più di 900 euro al mese. Per gli edifici di nuova costruzione, di un certo pregio, la quotazione media è comunque di 1.300 euro al mq.

un po’ più alte a Ponte Valleceppi, dove il nuovo si trova in media a 1.400 euro al mq e per l’usato si devono spendere tra i 600 ed i 1.150 euro al mq. A Ponte San Giovanni la quotazione media dell’usato è di 1.000 euro al mq, con punte per gli edifici di maggior pregio di 1.300 euro. Per il nuovo si chiedono in media 1.600 euro al mq.

Il mercato delle locazioni, probabilmente grazie al ritorno degli studenti stranieri, torna a crescere: +1,5% per i monolocali; +3,7% per i bilocali (i più richiesti proprio dagli studenti); +2% per i trilocali.

Quanto alle zone, ad Elce per un monolocale si chiedono in media 200 euro al mese, quota che sale a 300 euro per i bilocali e a 400 per i trilocali. Stesse cifre in via dei Filosofi e via della Pallotta, dove per i monolocali si chiede però qualcosa in più: 220 euro in media. Miniappartamenti che a Madonna Alta vengono offerti a 180 euro al mese.

Al di fuori dei luoghi “battuti” dagli studenti, a Montevile per un trilocale si spendono 470 euro al mese; 320 a Ponte Felcino; 370 a Ponte Valleceppi; 420 a Ponte San Giovanni, che per ragioni di comodità resta una delle zone più richieste dalle famiglie.

