ADISU, cambio di reggenza | Arriva Sabrina Boarelli

Cambio al vertice di ADISU, l’Agenzia per il Diritto allo Studio della Regione Umbria. Dopo il commissario straordinario Maria Trani, nominata direttamente da Palazzo Donini a seguito delle dimissioni presentate a gennaio scorso dall’ex amministratore Luca Ferrucci, arriva adesso Sabrina Boarelli, per lungo tempo dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria. Boarelli prenderà ufficialmente l’incarico il 2 luglio, mentre l’incarico della dottoressa Trani scadrà naturalmente il 30 giugno.

I papabili e i candidati

Quattro i curricula che la Regione Umbria ha esaminato, pervenuti per le candidature al ruolo di amministratore di ADISU, a seguito della determina dirigenziale dell’ente che ha dichiarato ammissibili i quattro profili. Gli stessi nomi che negli ultimi giorni erano già circolati. Tra loro, insieme alla stessa Sabrina Boarelli, in pole position già in prima battuta per le sue competenze tecniche in ambito scolastico, c’erano: Giuliano Granocchia, ex assessore provinciale; Fabiola Serafini, avvocato di Todi; e Giancarlo Lunghi, ex sindaco di Bastia ed ex dirigente regionale, ad oggi revisore dei conti per i comuni di Perugia, Bastia e Ficulle.

Novità nel comitato di indirizzo

Per ADISU cambiano anche i nomi all’interno del Comitato d’indirizzo, che vedrà al suo interno: Francesco Diotallevi e Gaetano Vaudo (per l’Assemblea Legislativa); Francesco Duranti (per l’Università per Stranieri); Carla Emiliani (dall’Università di Perugia); Mario Rampini (Istituto di Grado Universitario); Aleph Bonomi e Niccolò Ragni (entrambi rappresentanti degli studenti). Una volta insediata Boarelli, si provvederà a nominare il presidente del Comitato stesso.

