Addio Angelana Calcio a 5 Femminile, nasce il Perugia Futsal “Progetto ambizioso”

Arriva dalla pagina Facebook dell’Angelana Calcio a 5 l’annuncio sul futuro della nuova società: cambiano i colori – da giallorosse a biancorosse – e il nome: l’ex Angelana C5 diventa Perugia futsal femminile e sarà dunque la città di Perugia ad accogliere le giallorosse che militeranno (come annunciato nei giorni scorsi) nel campionato di Serie A2 femminile di calcio a 5.

A nulla dunque sono valsi gli appelli last minute e d’altronde la stessa società aveva spiegato ai politici che si erano mobilitati che l’annuncio dei giorni scorsi era un addio e non un appello: “Perugia – si legge nella nota – è pronta ad accogliere l’ex squadra della città di Assisi, ospitandola al Palazzetto Pellini di Perugia negli allenamenti e nelle gare che si terranno la domenica nella stagione 2018/2019. Il progetto è molto ambizioso, non ci sarà infatti solamente la prima squadra nazionale ma anche un Under 19 e un Under 15 tutta al femminile, e si sta lavorando anche per una scuola futsal per le bambine dai 5 ai 10 anni di età”.

“Tutto questo– secondo l’ex Angelana – è stato possibile grazie ad un lavoro corale tra più persone, che in questi anni hanno creato un vero e proprio vivaio giovanile nella città di Perugia sotto il marchio di Atletico Perugia”. Perugia Futsal avrà inoltre una collaborazione con la squadra femminile ‘Gadtch 2000’ impegnata nel campionato regionale, al fine di rendere la città di Perugia un importante polo attrattivo per il futsal.

Stampa