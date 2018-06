Ad Assisi si dibatte sui Giardini Almirante: “Cambiate quel nome” “No, guai a chi lo tocca”

Esplode ad Assisi la bagarre sui giardini Almirante, per anni al centro delle cronache soprattutto per atti di vandalismo e adesso al centro di un appello per cambiare nome. Una ventina di anni fa, la giunta di centrodestra guidata allora da Giorgio Bartolini, intitolò quei giardini all’ex segretario dell’MSI, tra qualche contrarietà ma ‘contenuta’ a livello locale, ma oggi, sulla scia delle polemiche di Roma – dove il consiglio comunale si è spaccato sull’opportunità o meno di intitolare una via ad Almirante – una parte di sinistra torna a chiederei cambiare quel nome.

In Italia esistono decine di piazze, vie e slarghi (oltreché giardini) dedicati a Giorgio Almirante, che – insieme a trecento intellettuali e giornalisti dell’epoca – avrebbe firmato il famigerato Manifesto per la difesa della Razza preludio delle leggi razziali; secondo altri, invece, i firmatari del Manifesto della Razza erano solo dieci scienziati, e della firma di Almirante non c’è traccia. Assisi è stata tra leprime città in Italia a dedicare al segretario dell’MSI uno spazio – all’inaugurazione venne anche Donna Assunta Almirante – e nei giorni scorsi l’ex assessore Eraldo Martelli (che conobbe Almirante a vent’anni e quell’intitolazione la volle fortemente) si dichiarava “orgoglioso di aver dedicato un giardino ad Almirante”. Quanto alle polemiche, “alle giunte di centrodestra non è mai venuto in mente di revisionare vie intitolate a personaggi che hanno avuto legami con il ‘comunismo reale’, e mi auguro che nessuno cancelli il nome di quei giardini”.

A chiedere la revisione è l’associazione culturale A Sinistra che, alle elezioni 2016, candidò Luigino Ciotti: “Alcuni di noi con altri compagni e cittadini eravamo lì, il giorno dell’inaugurazione, a contestare tale scelta e distribuire un volantino. Allora – scrivono dall’associazione – non abbiamo avuto la forza e forse la capacità di mobilitare l’opinione pubblica per impedire quella scelta, ma oggi che la discussione si riapre grazie al dibattito su Roma, e non solo, riteniamo che quella scelta vada cambiata. Questo chiediamo all’attuale amministrazione comunale e cioè di rivedere la toponomastica, voluta da una giunta di destra, che non rispecchia non solo la volontà della maggioranza dei cittadini ma nemmeno i valori della Costituzione Italiana basta sull’antifascismo. Lo vogliamo noi ma anche altre associazioni della città. La giunta del sindaco Stefania Proietti dice di rifarsi allo spirito ed alle cose scritte nella nostra bella Costituzione e gli diamo atto di aver fatto anche iniziative in questa direzione, come la distribuzione della stessa ai nuovi diciottenni il 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica. Se questo è vero e credono in quei valori, oltre alla legalità, pace, trasparenza, morale, non possono non rimodificare una scelta in totale contrasto con questi e con l’immagine di Assisi nel mondo”.

Contrario al cambio, ovviamente, Martelli: “Andrebbero modificate tante vie, incluse quelle con il nome di chi, per errori tattici, ha fatto morire tanti italiani. Il fascismo è morto e sepolto, Almirante è uno dei protagonisti della prima Repubblica, come Berlinguer. Non bisogna vedere nemici ovunque, ma avversari politici. Guai a chi tocca quella via”.

