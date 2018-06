A Perugia i migliori giocatori di Bocce per la Coppa Italia specialità Raffa

Sport dalle origini antichissime, il gioco delle bocce è ancora oggi praticato da tantissimi appassionati, in particolare in Umbria, terra di grandi tradizioni bocciofile. E proprio il capoluogo umbro si appresta a ospitare la Coppa Italia di bocce specialità raffa Senior e Junior.

Nel primo pomeriggio di venerdì 29 giugno, alla bocciofila ‘Città di Perugia’ di Pian di Massiano si riuniranno gli otto comitati senior (Cosenza, Macerata, Messina, Milano, Perugia, Roma, Teramo e Treviso) e junior (Bologna, Cosenza, Frosinone, Milano, Perugia, Pesaro, Salerno e Verona) finalisti.

Qui le delegazioni verranno accolte e dopo la presentazione della manifestazione, alle 17, avverrà il sorteggio per scegliere le gare e i campi da gioco. I comitati si sfideranno, infatti, tra la bocciofila ‘Città di Perugia’ e gli altri impianti collegati, Sant’Erminio, Pallotta 2000, Ponte Felcino e Aper.

La Coppa Italia entrerà nel vivo sabato 30 giugno, con i quarti di finale al via alle 9 e con le semifinali che inizieranno alle 16. In serata è prevista una cena di gala per autorità e capi delegazione. Nella mattinata di domenica 1 luglio sono, invece, in programma le gare finali a cui seguiranno le premiazioni.

