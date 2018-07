A Orvieto festa per l’Independence Day al chiostro di San Giovanni

Nella ricorrenza dell’Independence Day, la città della rupe vuole offrire una celebrazione in stile “familiare” in onore della comunità statunitense che da anni sceglie Orvieto e rinnovare il legame di amicizia.

Per iniziativa condivisa con Università e accademie USA da anni presenti in città presso il centro studi Città di Orvieto, mercoledì 4 luglio alle ore 19:00 nel Chiostro di San Giovanni – Palazzo del Gusto si svolgerà un down-home party, una piccola festa informale.

Ci sarà musica grazie all’orchestra di docenti e allievi di “Orvieto Musica”, Festival Internazionale di Musica da Camera in città per la 25^edizione, e a quelli della Scuola Comunale di Musica “A. Casasole”. Ci sarà grande Vino, offerto dal Consorzio Tutela Vino di Orvieto, adeguatamente presentato grazie alla collaborazione di FISAR Delegazione di Orvieto; e piccoli assaggi di delizie locali, come le “lumachelle” simbolo del buon vivere del Comune Cittaslow, formaggi e altri prodotti di filiera del parternariato “Terre d’Orvieto”.

Inoltre, per l’occasione, gli artisti Vincent Desiderio e Bernardo Siciliano, docenti del corso International Center for the Study of Painting attivo presso il “Palazzo del Gusto”, animeranno un happening di pittura durante la serata.

“Nel 242° compleanno degli Stati Uniti d’America – afferma l’Assessore alla Cultura, Alessandra Cannistrà – questo appuntamento è dedicato a tutti gli americani che, negli anni, hanno scelto e scelgono Orvieto come loro seconda patria o come approdo tranquillo dove trovare relax, cultura, formazione o semplicemente dove poter sperimentare il buon ‘vivere all’italiana’. Innamorati come noi della campagna e dell’eredità culturale di questa terra, sono spesso più attenti e rispettosi nell’amarla. Siamo così orgogliosi e felici che si siano innamorati della bellezza del paesaggio della rupe e delle dolci colline circostanti che desideriamo davvero festeggiarli e onorare la loro festa nazionale con il calore dell’amicizia e con quanto di più speciale e insieme familiare possiamo offrire loro. Ringrazio tutti coloro che, come l’Università delle Tre Età e il Gordon College, vorranno partecipare affinché la Città possa condividere questo spirito di comunanza e sia l’occasione per rafforzare il legame di amicizia con la comunità statunitense oltre alle relazioni istituzionali che l’Amministrazione intrattiene da molti anni in funzione dell’accoglienza degli studenti americani presso il Centro Studi Città di Orvieto”.

Stampa