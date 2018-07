A Corciano si è insediato il nuovo Consiglio comunale

Durante la, seduta, squisitamente tecnica, effettuati gli adempimenti formali stabiliti dalla norma, dalla convalida degli eletti alle varie nomine. In particolare, Presidente dell’Assemblea legislativa è stato nominato Federico Fornari (lista civica Cristian Betti Sindaco) – si tratta di una riconferma dal quinquennio precedente – vice Presidenti, Andrea Bacelli (lista civica Cristian Betti Sindaco) e Franco Testi (Lega). Relativamente alla costituzione dei gruppi consiliari ed alla designazione dei capogruppo, sono risultati eletti: Franco Baldelli (Pd); Arianna Fiandrini (lista civica Cristian Betti Sindaco); Chiara Fioroni (M5S); Elena Ciurnella (Fratelli d’Italia); Franco Testi (Lega). Per quanto riguarda la Commissione Elettorale eletti tre membri effettivi (Munzi, Ciurnella, Fiandrini) ed altrettanti supplenti (Ripepi, Motti, Melani). Della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, faranno parte i consiglieri Bracco e Bacelli.

Nei loro interventi i neo-capogruppo hanno sottolineato l’intento di operare nell’interesse dei cittadini e, tanto nelle fila della maggioranza che in quelle dell’opposizione, di operare un confronto leale ed onesto, serio e rigoroso, nella logica della sinergia e dell’armonia, trovando eventuali convergenze su quei progetti e su quelle scelte da adottare per il bene della comunità.