“8° Trofeo Cantine Lungarotti”, pioggia di medaglie per il Judo Kodokan Gubbio

I ragazzi delle categorie Juniores, Esordienti e Cadetti riportano complessivamente 4 ori, 3 argenti e un bronzo

Un weekend da sogno, quello del 24 e 25 marzo, per i 39 atleti del Judo Kodokan Gubbio, seguiti dal maestro Dario Dionisi e dall’allenatrice Roberta Moscetti Castellani, all’8° Trofeo Cantine Lungarotti di Torgiano.

La giornata di sabato si è aperta con la qualificazione regionale al Campionato Italiano Cadetti Fijlkam con 4 judoka eugubini: Leonardo Feliziani (60 kg), Leonardo Bellucci (55 kg) e Manuel Staccini (50 kg) hanno vinto nelle rispettive categorie, ottenendo l’accesso per la finale nazionale di Ostia del 21 aprile. Secondo classificato, invece, Simone Paoletti (46 kg).

Nel pomeriggio protagonisti sono stati gli atleti più piccoli delle categorie Bambini, Fanciulli e Ragazzi, che hanno partecipato al Gran Premio Giovanissimi. I 25 atleti eugubini hanno gareggiato con il loro solito entusiasmo e sono stati tutti premiati. In gara il Judo Kodokan Gubbio vedeva schierati: Pietro Fagiani, Marco Ragni, Gioele Pierotti, Giacomo Mischianti, Davide Mischianti, Alessandro Ercoli, Alessio Panfili, Lorenzo Moriconi, Lorenzo Palazzari, Simone Pierini, Edoardo Monacelli, Matteo Vittori, Francesco Filippetti, Luca Fioroni, Lorenzo Maranghi, Enea Columbu, Stefano Ercoli, Caterina Ceccarelli, Giacomo Palazzari, Gabriel Albanesi, Luca Tamagnini, Giacomo Pierotti, Alessio Maranghi, Andrea Morra, Daniele Morelli.

La mattina di domenica 25 è iniziata invece con l’ottima prestazione dei 4 judoka Juniores, tutti a podio. Hanno vinto la medaglia d’oro Miriam Cederna (57 kg) e Andrea Berettoni (60 kg), argento per Vittorio Migliarini (60 kg) e bronzo per Marsilio Fiorucci (81 kg). Nel pomeriggio dei 7 judoka eugubini in gara per le categoria Esordienti A-B e Cadetti l’oro è andato a Miriam Paoletti (Es B 52 kg) e a Riccardo Staccini (Es A 40 kg). Argento per Emanuele Monacelli (Es A 45 kg) e Leonardo Feliziani (Cadetto 60 kg). Due le finali disputate ma purtroppo perse per il terzo posto da Maria Margreth (Es B 57 kg) e Matteo Fiorucci (Es A 40 kg).

Alla gara ha partecipato anche Edoardo Bastiani (Es B 55 kg).

Per questa competizione Riccardo Staccini e Matteo Fiorucci hanno gareggiato con i colori della Rappresentativa Regionale di Judo Fijlkam Umbra, fieri e soddisfatti della convocazione ricevuta.

