Si rompe tubatura di gas, traffico in tilt

Una lunga e indispettita coda di macchine, venerdì mattina, ha circondato il Borgo Bello, intasando viale Roma, corso Cavour fino alla galleria Kennedy. La causa? In via Bonfigli, per capirci quella che collega l’Università di Veterinaria con via Ripa di Meana, è stata chiusa nelle prime ore di venerdì per un guasto alla rete del gas. In particolar modo si è rotta una saldatura del tubo del gas.

Niente di grave, tuttavia la deviazione di traffico ha creato non pochi disagi agli automobilisti perugini. Per tutta la mattinata, infatti, una transenna ha vietato la circolazione in via Bonfigli convogliando il traffico in arrivo da via San Girolamo e Ponte San Giovanni in via Ripa di Meana (già di per sè ingolfata) e il sereno quartiere del Borgo Bello. Poco dopo mezzogiorno il danno è stato riparato e la strada riaperta al traffico.

